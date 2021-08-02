Свыше 90 населенных пунктов остались без света в Тверской области из-за урагана

Ураган, начавшийся вечером 2 августа, оставил без электричества 1,5 тыс. домов в 90 населенных пунктах Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

«По последним данным, из-за непогоды в Тверской области без электроснабжения остались 90 населенных пунктов с 1,5 тыс. домов», — говорится в сообщении.

Согласно неподтвержденным сведениям, 15 человек получили травмы в результате прошедшего в регионе. Сейчас сотрудники Главного управления МЧС России по региону оказывают помощь в ликвидации последствий прохождения грозового фронта.

Уже подтверждено, что погибли три человека. Природная стихия повалила не менее 90 деревьев. Сильнее всего от урагана пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ.

Также глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить энергоснабжение в городе. Он возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии.