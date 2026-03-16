Россиянам рассказали, как экономить на даче

Сбор дождевой воды, капельный полив, светодиодные лампы и автономные светильники на солнечных батареях помогут сократить расходы на даче. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Установите под водосточные трубы бочки или другие емкости для сбора дождевой воды. Этой водой можно поливать грядки, мыть садовые дорожки и инструменты. Еще один эффективный способ — капельный полив. Он доставляет влагу непосредственно к корням растений, что позволяет сократить расход воды в разы. Что касается электричества, первое правило — замените все лампочки на светодиодные. Они потребляют в 5-10 раз меньше энергии и служат значительно дольше обычных. Для освещения участка используйте автономные светильники на солнечных батареях — это вообще бесплатный свет. Если позволяет бюджет, установите двухтарифный счетчик: ночью электричество дешевле, поэтому энергоемкие приборы, например, насос для полива или обогреватель, лучше включать в темное время суток», — посоветовал Чаплин.

Он рекомендовал обязательно установить на участке летний душ: бак, окрашенный в черный цвет, хорошо нагревается солнцем, и позволяет получить теплую воду без затрат на электричество или газ. Можно также организовать нагрев воды с помощью солнечных коллекторов.

«Еще одна статья экономии — сад и огород. Не стремитесь засадить каждый клочок земли. Посадите ровно столько, сколько ваша семья реально сможет съесть и переработать. Выращивайте засухоустойчивые культуры — кабачки, тыквы, томаты, баклажаны, фасоль. Они спокойно переносят неделю без полива. Собирайте семена со своих лучших растений — это не только экономия на покупке, но и гарантия того, что вы сохраните понравившиеся сорта, адаптированные именно к вашим условиям. Подумайте, так ли вам нужен обширный газон, который требует регулярного полива и стрижки. Часть газона можно заменить клумбами с многолетниками, которые не нужно часто поливать. Пространство под деревьями и кустарниками засыпьте корой или гравием, предварительно уложив геотекстиль от сорняков. Вместо классического газона можно посадить почвопокровные растения (тимьян, барвинок, клевер) или устроить мавританский газон из злаков и полевых цветов — их нужно косить всего 1-2 раза за сезон», — добавил глава союза дачников.

Чаплин также посоветовал не покупать дорогую садовую технику, если она нужна редко: газонокосилку, снегоуборщик, электропилу или мойку высокого давления выгоднее взять напрокат или попросить у соседей.



