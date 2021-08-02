Гигантская панда родила двойню в зоопарке Франции

Гигантская панда Хуан Хуан родила детенышей-близнецов в зоопарке Боваль в центральной Франции, сообщается на сайте организации.

Роды закончились спустя полчаса после того, как у панды отошли воды.

«Первый родился в 1:03, второй - в 1:10. Они очень живые, розовые и пухлые», — говорится в сообщении.

Первый детеныш весит 149 граммов, второй — 129 граммов. Заместитель директора зоопарка Дельфин Делорд отметил, рождение детенышей у панды стало «исключительным» событием.

Ранее в министерстве экологии и окружающей среды Китая сообщали, что обитающие в основном в КНР гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но по-прежнему являются уязвимым видом.

По словам директора Департамента охраны природы и Министерства экологии и окружающей среды Цуй Шуонга, китайские проекты по сохранению окружающей среды способствовали восстановлению нескольких исчезающих видов. Говоря о пандах, он отметил, что ключевыми достижениями стали «улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению интеграции их местообитаний».

В 2016 году Международный союз охраны природы исключил животное из своего списка исчезающих видов, но тогда власти Китая оспорили решение, заявив, что оно может ввести в заблуждение и способствовать ослаблению усилий по сохранению вида.