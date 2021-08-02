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В российском городе разыграют бензопилу и блендер среди привившихся

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Мэрия Кызыла заявила, что среди людей, полностью прошедших вакцинацию от COVID-19, будут разыгрывать призы. В числе подарков будут такие, как бензопила, блендер, пылесос, а также швейная машинка, сообщается на странице местной администрации «ВКонтакте».

«В течение шести недель среди участников будут разыграны ценные призы: телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое», — уточнила мэрия Кызыла в социальной сети.

Каждую неделю до четверга включительно врачи станут передавать номера телефонов вакцинированных горожан организаторам. По пятницам в полдень в прямом эфире в Instagram члены организационного комитета случайным методом будут доставать из барабана номера победителей.

Поучаствовать в акции смогут все, кто получил два компонента вакцины против COVID-19 в столице Республики Тыва.

Ранее сообщалось, что в Москве возобновят розыгрыш машин среди сделавших прививку от коронавируса.

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