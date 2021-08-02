Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с владельцем сети АЗС в Крыму

Светлана, дочь погибшей в Крыму в аварии женщины, рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее ребенок. В ДТП с бизнесменом Сергеем Беймом на трассе Симферополь — Евпатория погибла 66-летняя женщина, сообщает «Лента.ру».

По словам Светланы, ее брат ехал вместе с матерью и 11-летним сыном, и они решили поехать в чебуречную возле трассы.

За жизнь и здоровье мальчика в настоящий момент борются врачи, но состояние пострадавшего по-прежнему остается тяжелым.

«Нам сейчас очень сложно понять, что с ним на самом деле происходит. Сначала состояние было плохим: перелом ребер, черепно-мозговая травма, ушибы органов брюшной полости. Потом врачи сказали, что его состояние начало улучшаться, но только что мы узнали, что племянника опять переводят в «тяжелое» отделение», — поделилась Светлана.

Она добавила, что брат сейчас направляется в медучреждение для того, чтобы разобраться в состоянии сына.

Смертельная авария с участием владельца крупной сети автозаправок «ТЭС» Сергеем Беймом произошла в субботу, 31 июля. Как установлено, бизнесмен двигался по обочине на машине Lexus LX570, когда водитель Toyota Camry захотел совершить поворот. После столкновения серьезно пострадала 66-летняя женщина, она умерла в больнице. В больнице все еще находится 11-летний мальчик.

Также автоюрист просьбе «Газеты.Ru» назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму.