Сенатор Джабаров: ЕС нужно призвать Киев сдаться, а не требовать уступок от РФ

Европейскому союзу следует не ждать компромиссов от России, а рекомендовать Украине сдаться. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас об ожидании уступок от Москвы.

По его словам, на «перлы» Каллас отвечать бесполезно. Сенатор напомнил, что Россия побеждает и об уступках не может идти речи. Он также задался вопросом, «что должна уступать страна, которую бомбят».

«Я не знаю, о каких уступках надо говорить. Каллас нужно думать о том, что Украина должна в итоге отступить, покинуть наши конституционные территории. Пусть даст добрый совет своим украинским друзьям бежать и сдаваться», — сказал Джабаров.

19 февраля Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас.

