В Крыму оценили требование Каллас к России

Константинов: требование Каллас по новым территориям России неприемлемо
Владимир Астапкович/РИА Новости

Требование главы евродипломатии Каи Каллас вынудить Россию отказаться от стремления добиться международного признания новых регионов и Крыма неприемлемо, считает глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«В будущем мироустройстве непризнанные территории могут стать причиной новых конфликтов. Скажем, за попытку нападения на субъект Российской Федерации можно по голове получить. А за непризнанные — нет, мол, это же не Россия. Для нас это неприемлемые условия», — сказал Константинов.

До этого Каллас заявила на пресс-конференции, что Евросоюз «хочет видеть уступки со стороны России» по урегулированию на Украине. Глава евродипломатии призвала «перенести акцент» на сторону, которая «несет ответственность» за военные действия.

Как сообщили СМИ, 19 февраля Каллас направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас. В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно».

Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.
 
