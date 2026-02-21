«Потратила кучу денег»: Петросян раскрыла, чем занимается на ОИ-2026

Фигуристка Петросян призналась, что потратила много денег на шоппинг во время ОИ

Российская фигуристка Аделия Петросян в интервью Okko призналась, что уже устроила себе шоппинг после выступления на зимних Олимпийских играх — 2026.

«23-го февраля я уезжаю. Я была только в центре Милана, где дворец «Дуомо», там же красивый торговый центр. И в принципе, все пока что. Конечно, хочется побольше увидеть. Думаю, сегодня мы еще куда-нибудь сходим. <...> Да, я уже потратила кучу денег на косметику и на спортивные легинсы», — поделилась она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

