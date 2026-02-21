Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Бизнес

Риелтор объяснил, почему в Москве «новая вторичка» дороже новостроек

Риелтор Сырцов: новая вторичка в Москве дороже новостроек из-за ремонта и мебели
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В регионах «новая вторичка» чаще дешевле новостроек, а в столицах — наоборот, потому что в Москве, а также Санкт-Петербурге сейчас наблюдается максимальная доля первичного жилья без отделки. В свою очередь, собственники, как правило, продают квартиры с готовым ремонтом и даже меблировкой, что и влияет на стоимость, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Голые стены» от девелоперов все же обычно стоят дороже, особенно в уже готовых зданиях, так как на первичном рынке клиентам доступны адресные меры господдержки и различные выгодные инструменты продаж от девелоперов, включая рассрочки и трейд-ин. «Новая вторичка» значительно усилила конкуренцию на рынке массовых новостроек Москвы, и себестоимость их строительства растет», — отметил Сырцов.

По его наблюдениям, сейчас девелоперы массового сегмента в столице переориентируются на реализацию более качественных комплексов класса комфорт+, которые обладают рядом характеристик бизнес-класса. Отмена льготной ипотеки и даже рекордно высокая ключевая ставка не привели к коррекции цен вниз на первичном рынке (за исключением небольшого числа проектов с относительно невысокой ликвидностью или изначально завышенными ценами), предупредил риелтор.

По его словам, девелоперы даже на фоне оттока клиентов, как правило, вынуждены сохранять либо даже повышать цены, чтобы отвечать по обязательствам в рамках проектного финансирования и соответствовать финансовым ковенантам банков.

«В то же время сейчас Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Соответственно, в ближайшие 1–1,5 года покупка квартир с помощью заемных средств вновь станет доступнее, однако лишь относительно заградительных условий 2024–2025 годов», — заключил Сырцов.

На рынке жилья в России заметно растет доля так называемой новой вторички — квартир в домах не старше трех лет, которые продают частные собственники. По данным «Авито Недвижимости», за последние пять лет удельный вес таких объектов в общем предложении увеличился почти вдвое и сейчас составляет около 10%. В большинстве регионов «новая вторичка» в среднем стоит дешевле новостроек, однако в Москве и Санкт-Петербурге картина иная: на первичном рынке жилье зачастую оказывается доступнее, чем покупка подобных квартир у частных владельцев.

Ранее в России объяснили резкий рост новых вторичных квартир.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!