Риелтор объяснил, почему в Москве «новая вторичка» дороже новостроек

В регионах «новая вторичка» чаще дешевле новостроек, а в столицах — наоборот, потому что в Москве, а также Санкт-Петербурге сейчас наблюдается максимальная доля первичного жилья без отделки. В свою очередь, собственники, как правило, продают квартиры с готовым ремонтом и даже меблировкой, что и влияет на стоимость, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Голые стены» от девелоперов все же обычно стоят дороже, особенно в уже готовых зданиях, так как на первичном рынке клиентам доступны адресные меры господдержки и различные выгодные инструменты продаж от девелоперов, включая рассрочки и трейд-ин. «Новая вторичка» значительно усилила конкуренцию на рынке массовых новостроек Москвы, и себестоимость их строительства растет», — отметил Сырцов.

По его наблюдениям, сейчас девелоперы массового сегмента в столице переориентируются на реализацию более качественных комплексов класса комфорт+, которые обладают рядом характеристик бизнес-класса. Отмена льготной ипотеки и даже рекордно высокая ключевая ставка не привели к коррекции цен вниз на первичном рынке (за исключением небольшого числа проектов с относительно невысокой ликвидностью или изначально завышенными ценами), предупредил риелтор.

По его словам, девелоперы даже на фоне оттока клиентов, как правило, вынуждены сохранять либо даже повышать цены, чтобы отвечать по обязательствам в рамках проектного финансирования и соответствовать финансовым ковенантам банков.

«В то же время сейчас Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Соответственно, в ближайшие 1–1,5 года покупка квартир с помощью заемных средств вновь станет доступнее, однако лишь относительно заградительных условий 2024–2025 годов», — заключил Сырцов.

На рынке жилья в России заметно растет доля так называемой новой вторички — квартир в домах не старше трех лет, которые продают частные собственники. По данным «Авито Недвижимости», за последние пять лет удельный вес таких объектов в общем предложении увеличился почти вдвое и сейчас составляет около 10%. В большинстве регионов «новая вторичка» в среднем стоит дешевле новостроек, однако в Москве и Санкт-Петербурге картина иная: на первичном рынке жилье зачастую оказывается доступнее, чем покупка подобных квартир у частных владельцев.

