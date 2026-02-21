Размер шрифта
Украинцев призвали бежать из страны на фоне действий Венгрии

Экс-советник Соскин призвал украинцев спасаться в случае отсутствия денег из ЕС
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинцам стоит «организованно спасаться», если Киев в итоге не получит от Евросоюза кредит, выделение которого заблокировала Венгрия из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». С таким советом выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, при отсутствии денег украинцы будут вынуждены «положить зубы на полку», потому что финансирования не будет ни для пенсионеров, ни для переселенцев. Если кредит будет окончательно заблокирован, то это станет «полным крахом Украины как хозяйственного субъекта», констатировал Соскин.

В связи с этим он призвал граждан республики «организованно спасаться».

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.
 
