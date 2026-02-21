Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

CNN раскрыл утреннюю привычку Зеленского

CNN: Зеленский начинает день в 4 утра и пьет много кофе
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский начинает рабочий день в 4 утра и пьет много черного кофе без сахара. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, его день обычно стартует между 3 и 4 часами утра — в это время начинают поступать первые сообщения с поля боя. По данным CNN, кофе помогает ему выдерживать напряженный график.

Также телеканал обращает внимание, что за четыре года внешность Зеленского заметно изменилась: на лице стало больше морщин, а седины — больше.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказывал, что на Украине Зеленского все чаще стали называть «графом Дякулой», проводя аналогии с кровожадным вампиром, который упивается кровью своего же народа.

Он отметил, что такое прозвище Зеленский также получил из-за привычки постоянно говорить лидерам западных стран «дякую», что в переводе с украинского языка на русский означает «спасибо».

Ранее на Западе заявили, что Зеленскому необходимо изменить стиль управления страной.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!