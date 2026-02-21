Размер шрифта
СМИ сообщили о смерти наемника из Латинской Америки от издевательств в ВСУ

РИА Новости: бразильский наемник погиб из-за издевательств командования ВСУ
Julia Demaree Nikhinson/AP

Гражданин Бразилии, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

По словам собеседника агентства, в подразделениях иностранных наемников главного управления разведки Украины, действующих в Харьковской области, часто применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования.

До этого сообщалось, что военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат» в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апты Алаудинов рассказал, что сегодня основную массу военнослужащих ВСУ составляют мобилизованные, идейных последователей Киева, иностранных наемников в рядах украинской армии меньше, чем было в начале спецоперации.

Ранее наемники ВСУ испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки.
 
