Гуменнику не выдали телефон на ОИ, несмотря на поломку его собственного

Гуменник заявил, что ему на ОИ не дали смартфон, несмотря на поломку его личного

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью Okko признался, что организаторы зимних Олимпийских игр — 2026 отказались выдать ему смартфон, несмотря на поломку его собственного телефона.

«Не знаю, у меня даже мой основной телефон в качестве протеста отказался работать. Думал, что теперь-то должны дать, раз такой случай, ну, телефон сломался. Но пока что ничего не изменилось», — заявил Гуменник.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился, что представителям России, которые на ОИ выступают в нейтральном статусе, не выдали подарочные смартфоны.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Гуменник рассказал, что просил совместные тренировки с Малининым.