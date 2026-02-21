Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Общество

Синоптик рассказал, ждать ли москвичам снегопадов в конце февраля

Синоптик Позднякова: к Москве подходит следующий атлантический циклон
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве еще будут снегопады, но не такие мощные, как прошедшие ранее. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова РИА Новости.

«Рассчитываем, что до конца февраля уже таких снегов, как мы пережили, не будет», — сообщила метеоролог.

По прогнозам эксперта, снег в Москве до конца февраля еще будет, но в выходные и 23 февраля он будет скорее как «небольшой снежок» и будет идти местами.

Позднякова предупредила, что к 23 февраля к столице подойдет следующий атлантический циклон: за 12 часов может выпасть 2-4 мм осадков, однако это несравнимо меньше, чем во время минувшего снегопада в Москве.

Накануне синоптик Михаил Леус рассказал, что снегопад «Валли» побил рекорд 1970 года в Москве. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, выпало 49% месячной нормы — это почти половина всей февральской нормы.

Циклон накрыл Московский регион 19 февраля. Из-за метели на дорогах региона возникли девятибалльные пробки, в Подмосковье на трассе М-4 «Дон» зафиксированы массовые ДТП, в столичных аэропортах из-за метели были задержаны более 160 рейсов.

Ранее «Роскосмос» показал, как выглядит из космоса циклон «Валли», принесший в Москву рекордные снегопады.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!