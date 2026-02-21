Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

Орбан обвинил Украину в попытке взять под контроль поставки энергоносителей РФ в Европу

Орбан: энергоснабжение Венгрии не станет заложником амбиций Украины
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украине не удастся навязать свои требования по вопросу поставок российских нефти и газа в Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники. По его словам, Киев рассчитывает добиться поставки российских энергоносителей в Европу только на своих условиях.

Орбан назвал это «политическим шантажом» и нарушением Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергобезопасность государств объединения.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина поссорилась со Словакией и Венгрией из-за разногласий по поставкам российской нефти.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!