Орбан обвинил Украину в попытке взять под контроль поставки энергоносителей РФ в Европу

Украине не удастся навязать свои требования по вопросу поставок российских нефти и газа в Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники. По его словам, Киев рассчитывает добиться поставки российских энергоносителей в Европу только на своих условиях.

Орбан назвал это «политическим шантажом» и нарушением Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое запрещает действия, ставящие под угрозу энергобезопасность государств объединения.

20 февраля газета Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина поссорилась со Словакией и Венгрией из-за разногласий по поставкам российской нефти.