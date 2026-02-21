Размер шрифта
Женщине ампутировали конечности из-за слюны собаки

В Великобритании женщине ампутировали руки и ноги после контакта с собакой
Shutterstock AI Generator/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании 52-летняя Манджит Сангха лишилась конечностей после того, как ее лизнула собака. Об этом сообщает The Telegraph.

В июле 2025 года 52-летняя женщина играла с собакой, после чего она почувствовала себя плохо. На следующее утро муж нашел британку без сознания. Через три дня женщина впала в кому. В реанимации у пациентки случилось шесть остановок сердца. Врачам пришлось ампутировать обе ноги ниже колен, обе руки и удалить селезенку.

Медики предполагают, что причиной возникшего сепсиса мог стать контакт со слюной собаки — возможно, животное лизнуло небольшую ранку. После выписки британка призналась, что до сих пор не может смириться с потерей конечностей, но полна решимости вернуться к нормальной жизни.

До этого мужчина подхватил редчайшую болезнь после укуса собаки, он случайно задел спящего пса. Медики диагностировали у пострадавшего некротизирующий фасциит — редкую бактериальную инфекцию, способную проникать в организм через глубокие раны.

Ранее под Уфой бешеная лиса напала на мужчину и сторожевую собаку.
 
