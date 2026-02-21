Генсек ООН высказался о мире на Украине: «Суверенитет, независимость и целостность»

Мирное соглашение по Украине должно обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность республики. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в комментарии «Укринформу» по случаю приближающейся годовщины СВО.

«В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, являющегося нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека», — утверждает Гутерриш.

При этом он приветствовал все усилия, направленные на достижение справедливого мира для Украины. Он должен «полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и соответствующими резолюциями», подчеркнул генеральный секретарь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные». Он также обвинил Россию в том, что она якобы «пытается затянуть переговоры», которые «могли бы уже выйти на финальный этап».

Ранее Зеленский захотел размещения европейских войск у передовой в случае остановки огня.