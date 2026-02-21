Размер шрифта
По делу о взятке арестован замглавы департамента недропользования по ДФО

Суд арестовал замглавы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке
Shutterstock

Суд арестовал на два месяца заместителя главы департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура, передает РИА Новости.

По данным ведомства, с марта 2022 года по февраль 2023 года подозреваемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения.

Он также способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. Установлено, что за это он получил через посредников взятку в размере 350 тыс. рублей.

Помимо него, под стражу был отправлен взяткодатель.

Прокуратура имен не называет, но 20 февраля РИА Новости сообщило, что правоохранители задержали руководителя департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова во Владивостоке и его заместителя Артема Невеселого по делу о получении взяток.

Ранее суд изъял имущество экс-депутата на 23 млрд рублей.
 
