США заранее не уведомили короля Карла III о наличии материалов о принце Эндрю

Times: США не предупреждали Лондон об упоминаниях принца Эндрю в файлах Эпштейна

США заранее не предупреждали королевскую семью Великобритании о наличии материалов о экс-принце Эндрю в недавно опубликованной партии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Издание отмечается, что несмотря на тесный контакт, установленный между Белым домом и Букингемским дворцом, никто из за океана не сообщил о содержании публикаций министерства юстиции США.

Согласно газете, брат короля Карла III лгал о продолжительности «своей дружбы с Эпштейном», причем не только общественности, но и своей семье, которая из-за любви к нему принимала его версию событий.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточняется, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей и политиков, чьи имена встречаются в документах расследования. В ведомстве подчеркнули, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принца Эндрю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном.