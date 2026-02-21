Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Политика

США заранее не уведомили короля Карла III о наличии материалов о принце Эндрю

Times: США не предупреждали Лондон об упоминаниях принца Эндрю в файлах Эпштейна
Li Ying/XinHua/Global Look Press

США заранее не предупреждали королевскую семью Великобритании о наличии материалов о экс-принце Эндрю в недавно опубликованной партии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Издание отмечается, что несмотря на тесный контакт, установленный между Белым домом и Букингемским дворцом, никто из за океана не сообщил о содержании публикаций министерства юстиции США.

Согласно газете, брат короля Карла III лгал о продолжительности «своей дружбы с Эпштейном», причем не только общественности, но и своей семье, которая из-за любви к нему принимала его версию событий.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточняется, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу скандально известного финансиста Джефри Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей и политиков, чьи имена встречаются в документах расследования. В ведомстве подчеркнули, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принца Эндрю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!