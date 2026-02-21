В Еврокомиссии прокомментировали блокировку Венгрией кредита для Украины

В ЕК понадеялись, что Орбан сдержит обещание и поддержит кредит для Украины

Европейская комиссия ожидает, что Венгрия и другие государства ЕС будут придерживаться достигнутых договоренностей в конце 2025 года и в итоге примут решение о выделении кредита Украине на €90 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари в беседе с «Европейской правдой».

Он напомнил, что «во время заседания Европейского совета в декабре была достигнута единодушная политическая договоренность о предоставлении 90 миллиардов евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет».

«Мы ожидаем, что все государства-члены будут придерживаться этой политической договоренности с целью окончательного принятия кредита», – сказал Уйвари.

До этого Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.