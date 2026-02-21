Размер шрифта
В ФСБ заявили, что применение Telegram создает угрозу жизни российских военных

ФСБ: использование Telegram в зоне СВО угрожало российским военным
Julia Demaree Nikhinson/AP

ФСБ располагает данными о том, что ВСУ и спецслужбы Украины могут оперативно получать информацию из мессенджера Telegram и применять ее в военных целях. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать размещаемую в Telegram информацию и использовать ее при выполнении военных задач.

ФСБ добавила, что за три последних месяца применение Telegram военными РФ в зоне специальной военной операции неоднократно создавало угрозу их жизни.

Роскомнадзор начал замедлять работу приложения 10 февраля. С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп — это стало максимальным показателем за месяц.

Роскомнадзор сообщил, что Telegram еженедельно по запросу удаляет до 100 сервисов «пробива», а с 2022 года их общее число достигло 8358. В ведомстве отметили, что ситуация принципиально не меняется, поскольку появляются новые ресурсы. По мнению регулятора, руководство платформы должно самостоятельно пресекать работу подобных ботов, запретить их поиск и прекратить предоставлять инфраструктуру для доступа к украденным персональным данным.

В ФСБ указали, что злоумышленники активно используют такие сведения для мошенничества, вымогательства и диверсий. В ведомстве заявили, что к Telegram не раз обращались с требованием повысить уровень безопасности пользователей, однако эти обращения были проигнорированы. Также сообщается, что мессенджер отказывается передавать силовым структурам данные не только по фактам мошенничества, но и по случаям подготовки и совершения терактов, при этом предоставляет информацию зарубежным спецслужбам.

Ранее министр цифрового развития заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к Telegram, вызвав замедление сервиса.
 
