Медик из Сеченовки объяснил, как иглоукалывание снимает боль

Врач Лампси: иглоукалывание тормозит передачу сигнала боли между клетками
Иглоукалывание работает за счет торможения болевого сигнала от одной клетки к другой. Передача импульса ослабевает – и боль уменьшается, рассказал «Газете.Ru» врач-рефлексотерапевт Александр Лампси, работающий в санатории «Звенигород» Университетской клинической больницы №5 Сеченовского университета.

По словам доктора, эффект от игл можно увидеть с помощью тепловизора.

«В санатории «Звенигород» Сеченовского университета мы проводили наблюдение с помощью тепловизора. После рефлексотерапевтического воздействия на снимках меняется цвет в зоне работы – это означает, что меняется кровоток и мышца реагирует на процедуру», — отметил он.

По его словам, этот механизм хорошо известен: на уровне постсинаптической мембраны (то есть в месте передачи сигнала от одной клетки к другой) возникает своего рода временное «торможение». Передача импульса ослабевает – и боль уменьшается.

В Китае иглорефлексотерапию изучали с помощью функциональной МРТ. Это метод, который позволяет увидеть, какие зоны коры головного мозга активируются во время разных процессов.

«Выяснилось, что после иглорефлексотерапии меняется активность определенных участков мозга, связанных с восприятием боли, эмоциями и контролем движений. Проще говоря, мозг начинает по-другому обрабатывать болевой сигнал. Включаются так называемые нисходящие тормозные пути — механизмы, которые уменьшают интенсивность боли еще до того, как она полностью осознается», — пояснил Лампси.

