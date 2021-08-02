10-летний ребенок построил мемориал жертвам COVID-19 на территории крематория

На территории крематория Бриджуотер в графстве Сомерсет в Англии открылся обелиск, посвященный жертвам пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».

Открытие обелиска посетил его архитектор, 10-летний Джейк, который ранее выиграл конкурс проектов среди местных жителей. Мемориал представляет собой черную пирамиду из трех секций. На верхней секции изображены радуга и рукопожатие, а в середине — написано посвящение всем, кого затронула пандемия.

«Я чувствую себя воодушевленно, немного нервничаю, но я очень горд собой. Впервые я услышал о соревновании в школе и подумал, что радуга будет символизировать ковид, а потом подумал о тех, кто умер, и об их связи с теми, кто еще жив» — сказал юный архитектор.

Конкурс проводила компания Уестерли групп, уже построившая более тридцати мемориалов жертвам пандемии на территории Соединенного королевства.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунак пришлось уйти на карантин

после общения с министром здравоохранения Саджилом Джавидом, у которого был диагностирован коронавирус.