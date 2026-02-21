Размер шрифта
Стало известно, почему Кустурица откладывает экранизацию российского бестселлера

Писатель Водолазкин заявил, что пока не может согласовать графики с Кустурицей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Писатель Евгений Водолазкин объяснил почему сербский режиссер Эмир Кустурица откладывает экранизацию его книги «Лавр». Его цитирует РИА Новости.

По словам Водолазкина, проект пока на начальной стадии разработки — российская стороны не может согласовать графики экранизации бестселлера с Кустурицей.

«Кустурица — человек мирового кино и чрезвычайно востребован. Проблема в том, что нам надо найти общее время, чтобы этот фильм состоялся», — говорит писатель.

Роман «Лавр» вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о боге по версии газеты The Guardian. В ноябре 2025 года в прокат вышла экранизация романа «Авиатор» с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.

О желании экранизировать «Лавр» Эмир Кустурица заявлял еще в 2024 году.

Ране сборы «Сказки о царе Салтане» с Прилучным перевалили за миллиард.
 
