Кулеба рассказал, как Байден «прощался» с Украиной за несколько дней до СВО

Кулеба рассказал, как Байден прощался с ним и с народом Украины незадолго до СВО
Alina Smutko/Reuters

За несколько дней до начала спецоперации на Украине тогдашний министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба провел встречу с президентом США Джо Байденом, на которой тот «попрощался с народом Украины». Об этом сообщается в материале газеты The Guardian со ссылкой на слова Кулебы.

В материале отмечается, что 22 февраля 2022 года представители американской разведки показали ему места, где якобы «российские танки прогревали свои двигатели и ждали пересечения границы».

После этого министра иностранных дел пригласили на разговор с Джо Байденом. По словам главы МИД Украины, диалог напоминал «разговор врача с пациентом», у которого был неизлечимый диагноз.

«Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – сказал Кулеба.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее Шольц заявил, что Путин мог добиться целей на Украине и без СВО.
 
