Минобороны РФ хочет изменить правила обследований военных и призванных на сборы

Минобороны хочет уточнить правила обследований военных и призванных на сборы
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минобороны РФ предлагает изменить правила обследований военных и граждан, призванных на военные сборы, передает ТАСС со ссылкой на приказ главы ведомства Андрея Белоусова.

Как уточняется в материале, изменения связаны с переподчинением Военно-морского флота (ВМФ). В начале февраля он был выведен из подчинения округов и стал управляться напрямую командующим. А скорректировать министерство предлагает Особенности проведения диспансерного наблюдения.

Согласно тексту приказа, командующие войсками военных округов организуют обследование военнослужащих в военно-медицинских подразделениях и военно-медицинских организациях на территориях соответствующих округов. Исключение будет сделано для Московского территориального гарнизона. А командующие флотами обеспечат проведение диспансеризации в органах военного управления, воинских частях или организациях ВС РФ по территориальному принципу.

«Также предусмотрено постоянное диспансерное наблюдение в случае ампутационных дефектов конечностей у военнослужащих», — добавляет агентство.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что участники СВО после возвращения к гражданской жизни смогут пройти репродуктивную диспансеризацию. Программа оценки репродуктивного здоровья доступна всем гражданам, но для участников спецоперации предусмотрены отдельные условия.

Ранее врачи назвали диспансеризацию населения бесполезной тратой денег.
 
