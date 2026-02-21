Размер шрифта
СМИ сообщили об эвакуации войск США с военных баз на Ближнем Востоке

NYT: США эвакуируют военнослужащих со своих баз в Катаре и Бахрейне
Ahn Young-joon/AP

Соединенные Штаты частично вывезли свой контингент с военных баз в Катаре и Бахрейне, опасаясь ответного удара со стороны Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, эвакуация проводится в связи с ростом напряженности во взаимоотношениях с Ираном, а также связанными с этим рисками эскалации конфликта. Отмечается, что сотни военных покинули базу Аль-Удейд в Катаре, а также объекты в Бахрейне, где дислоцирована 5-я флотилия Военно-морских сил (ВМС) США. В общей сложности на этих объектах находятся от 30 до 40 тыс. американских военнослужащих.

«Похоже, это подготовка к гораздо более длительному конфликту», — заявила эксперт из Института Катона, экс-сотрудник Пентагона Кэтрин Томпсон в беседе с NYT.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. Сообщалось, что три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Как отмечает NYT, после этого Центральное командование США решило разместить два авианосца на значительном расстоянии от Ирана для защиты от потенциального удара баллистическими ракетами.

Ранее СМИ узнали о перемещениях транспортной авиации США между Европой и Ближним Востоком.
 
