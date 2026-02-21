Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело злой лабубу

Осторожно, новости: в липецком парке «Аргамач» сожгли чучело лабубу на Масленицу
Гендиректор архитектурного парка «Аргамач» Александр Голотвин/VK

Чучело злой лабубу сожгли на Масленице в археологическом парке «Аргамач» Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сожжение куклы стало кульминацией праздника. Перед этим гости катались на лошадях и ватрушках, а также слушали выступления местных ансамблей.

Посетивший мероприятие корреспондент «Осторожно, новости» встретил на празднике жителей Воронежа, Тамбова и Москвы. По его данным, на въезде в парк появилась пробка длиной в километр. При этом решение сжечь чучело лабубу поддержали не все — часть жителей Ельца отказалась ехать в парк, поскольку их детям нравится «зубастый монстр».

Отмечается, что в парке «Аргамач» ежегодно сжигают чучела популярных персонажей, которые, по мнению организаторов, воплощают в себе зло. Так, в 2025 году «на сожжение» отправили Волан-де-Морта, Венома и Хагги Вагги.

По мнению сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной, сожжение лабубу вместо масленичного чучела — смелый и остроумный ход, символизирующий обновление трендов и легкое отношение к их смене.

Ранее кукол лабубу стали сжигать из-за суеверия.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!