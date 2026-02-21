В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело злой лабубу

Чучело злой лабубу сожгли на Масленице в археологическом парке «Аргамач» Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сожжение куклы стало кульминацией праздника. Перед этим гости катались на лошадях и ватрушках, а также слушали выступления местных ансамблей.

Посетивший мероприятие корреспондент «Осторожно, новости» встретил на празднике жителей Воронежа, Тамбова и Москвы. По его данным, на въезде в парк появилась пробка длиной в километр. При этом решение сжечь чучело лабубу поддержали не все — часть жителей Ельца отказалась ехать в парк, поскольку их детям нравится «зубастый монстр».

Отмечается, что в парке «Аргамач» ежегодно сжигают чучела популярных персонажей, которые, по мнению организаторов, воплощают в себе зло. Так, в 2025 году «на сожжение» отправили Волан-де-Морта, Венома и Хагги Вагги.

По мнению сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной, сожжение лабубу вместо масленичного чучела — смелый и остроумный ход, символизирующий обновление трендов и легкое отношение к их смене.

Ранее кукол лабубу стали сжигать из-за суеверия.