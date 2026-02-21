В Белоруссии воинские части приводят в боеготовность

В Белоруссии некоторые воинские части приводят в боеготовность при проверке ВС

Воинские части Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии приводятся в боевую готовность в рамках проверки армии республики. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

«В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Воинские части Западного оперативного командования приводятся в боевую готовность», — заявили в ведомстве.

По информации минобороны, пункт приема техники был развернут в одной из механизированных бригад. В распоряжение подразделений поступают автомобили из народного хозяйства. Кроме того, с хранения снимается часть машин.

26 января министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил страны.

24 января января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что президент республики Александр Лукашенко продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в вооруженных силах из-за обстановки в мире, которая «предъявляет особое требование к боевой готовности».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.