Ягр объявил о завершении карьеры

Ягр заявил, что завершил карьеру в профессиональном хоккее
Global Look Press

Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может продолжать карьеру, передает hokej.cz..

«Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Я набрал вес во время Олимпиады. Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому стал на четыре-пять килограммов тяжелее», — сказал Ягр.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром — 766 шайб. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее стало известно, кто сыграет в хоккейном финале Олимпийских игр.
 
