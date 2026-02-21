У дома экс-принца Эндрю прошла акция протеста на фоне скандала с файлами Эпштейна

Активисты провели акцию протеста у дома брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на территории поместья Сандрингем. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Акция была организована природоохранным движением Norfolk/Suffolk Hunt Saboteurs. Некоторые из протестующих надели маски с изображением членов королевской семьи, в том числе Карла III и его супруги королевы Камиллы.

На днях правоохранители задержали бывшего принца в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления, но отпустили после 12-часового допроса без предъявления обвинений. СМИ сообщают, Эндрю мог передавать Эпштейну секретные документы в период, когда занимал должность торгового представителя страны.

В 2019 году Эндрю отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала вокруг Эпштейна: это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре заявила, что он был среди мужчин, которые принуждали ее к интимной связи в возрасте 17 лет. В 2022-м Елизавета II лишила его почетных воинских званий, а в 2025-м Карл III оставил брата без последних королевских титулов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-принца Эндрю могут исключить из престолонаследия из-за связей с Эпштейном.