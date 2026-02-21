Лавров обратился в МИД КНР из-за трагедии с китайскими туристами на Байкале

Глава МИД России Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел КНР Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, российские компетентные органы ведут полноформатное расследование данного происшествия, о результатах которого китайская сторона будет незамедлительно проинформирована.

20 февраля автомобиль УАЗ («буханка»), в котором находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая, — провалился под лед на Байкале. Машина во время движения попала в ледовый разлом шириной три метра. На льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известен владелец провалившейся под лед Байкала машины с китайскими туристами.