Премьер Венгрии обвинил европейских политиков в затягивании конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине давно был бы урегулирован, если бы не Евросоюз

Конфликт на Украине был бы давно урегулирован, если бы не поведение европейских политиков. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Америка хочет мира. Если бы западноевропейские страны поддержали американские мирные усилия и просто сказали, что поступят так же, как американцы, эта война закончилась бы. Мирные переговоры начались бы давным-давно», — сказал он.

По словам Орбана, «европейцы решили иначе».

18 февраля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия «ничего не должна» Украине, а безопасность Будапешту гарантирует НАТО, а не Киев. Также Сийярто говорил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, потому что такой шаг может привести к конфликту ЕС с Россией.

Тем временем немецкая газета Die Welt узнала, что в Евросоюзе обсуждают возможность ускоренного приема Украины в объединение в случае согласия Киева на территориальные уступки.

Ранее в Венгрии назвали Украину «коррумпированной помойкой».