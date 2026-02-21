Российские военнослужащие массово находят в подвалах замерзшие тела наемников, которых украинская сторона привлекает на службу из-за нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава батальона 352-го полка с позывным «Странник».

«У них проблемы с людьми... У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы... их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», – сказал российский военный.

21 февраля командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие его подразделения в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне ВСУ.

19 февраля заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолеты стран НАТО, которые стали регулярно прилетать в польский Жешув на границе с Украиной, привозят иностранным наемникам ВСУ и офицерам альянса медикаменты, а увозят десятки тяжело раненых военных стран Запада, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС России.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.