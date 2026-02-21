Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В ВС РФ рассказали, что массово находят замерзшие тела наемников ВСУ

«Известия»: военные РФ массово находят в подвалах замерзшие тела наемников ВСУ
Reuters

Российские военнослужащие массово находят в подвалах замерзшие тела наемников, которых украинская сторона привлекает на службу из-за нехватки личного состава в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» заявил глава батальона 352-го полка с позывным «Странник».

«У них проблемы с людьми... У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы... их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», – сказал российский военный.

21 февраля командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие его подразделения в январе уничтожили формирование латиноамериканских наемников, воевавших на стороне ВСУ.

19 февраля заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолеты стран НАТО, которые стали регулярно прилетать в польский Жешув на границе с Украиной, привозят иностранным наемникам ВСУ и офицерам альянса медикаменты, а увозят десятки тяжело раненых военных стран Запада, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС России.

Ранее в Генштабе ВС России заявили, что потери ВСУ превысили 1,5 млн человек.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!