Слуцкий назвал новый пакет антироссийских санкций объявлением «танкерной войны»

Слуцкий назвал 20-й пакет санкций против России объявлением танкерной войны
Petrov Sergey/Global Look Press

Новый 20-й пакет антироссийских санкций может стать объявлением «танкерной войны». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Пиратский пакет» может дорого стоить его инициаторам — и в прямом, и в переносном смысле. По сути, это объявление «танкерной войны», — написал он.

По словам депутата, Россия ответит жестко на новые санкционные ограничения. Слуцкий предрек, что игры в «морской бой» плохо закончатся для тех, кто их начал.

Он подчеркнул, что новые рестрикции отбросят Европу на «обочину мировой политики», а также закроют для Евросоюза возможность участия в переговорах по Украине. Американские политики понимают это, поскольку осознают риски реального противостояния, добавил парламентарий.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля Евросоюз одобрит 20-й пакет санкций против России. Новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций, отмечал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Ранее СМИ узнали о подготовке США к возможной отмене антироссийских санкций.
 
