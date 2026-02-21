Васильев: норвежцы выиграли марафон, не делясь с другими лучшими смазками

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжники заняли весь пьедестал в лыжном марафоне на 50 км в рамках Олимпиады, не делясь с другими лучшими смазками, передает ТАСС

«Почему они пробежали 50 км на одних лыжах? Не будем забывать, что эта страна производит одни из лучших смазок в мире, которые они не дают никому, кроме своей команды. А все, что они предлагают другим, это ширпотреб», — сказал Васильев.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор.