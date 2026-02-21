Размер шрифта
«Выносит мозг и рождает искусство»: Шевчук — о фронтмене группы Shortparis

Певец Юрий Шевчук: солист Shortparis был глубоким и оригинальным музыкантом
Shortparis/YouTube

Ушедший из жизни солист группы Shortparis Николай Комягин был не просто музыкантом, а оригинальным современником «рок-н-рольных широт», каких мало. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

«Николай Комягин — замечательный художник, не просто музыкант. Посмотрите клипы Shortparis — эта его мультимедийность выносит мозг и рождает настоящее искусство. Очень жаль, ушел в расцвете творческих сил. Таких оригинальных, неожиданных и глубоких современников в наших рок-н-рольных широтах крайне мало. Скорбим. Царствие небесное», — сказал Шевчук.

О смерти Комягина накануне сообщила журналистка Ксения Собчак — по ее словам, музыкант скончался после тренировки по боксу, не выдержало сердце. Артисту было 39 лет.

В 2010 году Комягин переехал из Новокузнецка в Санкт-Петербург и через два года основал группу Shortparis. Коллектив отличается экспериментальным звучанием и сочетает элементы электроники, постпанка, поп-рока, авангарда и других стилей. У группы есть музыка на английском, русском и французском языках.

Помимо музыки, Комягин увлекался кинематографом: снимался в фильмах и сериалах, а группа писала музыку для фильмов, которые показывали на Каннском фестивале.

Ранее врач предположил, что могло стать причиной гибели солиста Shortparis.
 
