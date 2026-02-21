«Ты нужен нам в Америке»: Трамп обратился к Роналду

Президент США Дональд Трамп обратился к нападающему саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X.

«Криштиану Роналду, ты — величайший. Ты нужен нам в Америке. Скорее собирай вещи, ты нам нужен как можно быстрее», — сказал Трамп.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

