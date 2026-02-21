На автодороге под Оренбургом столкнулись Toyota и Mazdа, есть жертвы

В Оренбургской области в ДТП с двумя легковушками не выжили четыре человека

В Оренбургской области четыре человека не выжили при столкновении Toyota и Mazda на 451 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там уточнили, что авария произошла около 16:16 (14:16 мск) в Абдулинском муниципальном округе. При столкновении легковых автомобилей пострадали еще два человека. Прокуратура начала проверку и устанавливает причину и обстоятельства случившегося.

Управление МЧС по Оренбургской области рассказало на канале в Max, что специалисты при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших.

До этого на внутреннем кольце КАД (Кольцевой автомобильной дороги) во Всеволожском районе Ленобласти произошла массовая серия ДТП. На 44-м км, в районе съезда на Янцово-1, на участке трассы протяженностью примерно 200 м было зафиксировано пять попутных столкновений с участием 16 легковых автомобилей. При этом пострадала 70-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

Ранее на Урале из-за снежного шторма сошел с рельсов трамвай и столкнулись фуры.