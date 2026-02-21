Поветкин рассказал, считает ли он предателями российских спортсменов на Олимпиаде

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Александр Поветкин заявил, что не считает предателями российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом, передает Sport24.

«Наши хоть и выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом, все равно они наши. И мы это знаем. Люди, которые называют их предателями, неправы. У каждого есть своя точка зрения», — сказал Поветкин.

В марте 2022 года Международный олимпиайский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее газета The Times назвала неизбежным участие россиян с флагом на ОИ-2028.