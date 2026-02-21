Размер шрифта
В Ленобласти на 200 метрах трассы столкнулись 16 машин

В Ленобласти на внутреннем кольце КАД столкнулись 16 легковушек
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

На внутреннем кольце КАД (Кольцевой автомобильной дороги) во Всеволожском районе Ленобласти произошла массовая серия дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что на 44-м км, в районе съезда на Янцово-1, на участке трассы протяженностью примерно 200 м зафиксировано пять попутных столкновений с участием 16 легковых автомобилей. При этом пострадала 70-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

В посте МЧС отмечается, что сотрудники экстренных служб отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей. На время их работы две крайние полосы КАД были перекрыты. В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров во время интенсивного движения на дороге.

Днем 9 февраля на 25-м километре внешнего кольца КАД произошла авария с участием девяти легковых автомобилей и одного грузовика. Все участники аварии двигались в попутном направлении. После ДТП движение по трассе тоже перекрывалось.

Ранее в Ростове-на-Дону врезавшуюся в опору ЛЭП легковушку разорвало на части.
 
