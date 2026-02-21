В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА и ввели план «Ковер»

План «Ковер» введен в радиусе 100 км от Воткинска в Удмуртии из-за угрозы БПЛА

План «Ковер» ввели в радиусе 100 км от города Воткинска в Удмуртии. Соответствующее уведомление пришло жителям региона из приложения МЧС России.

«В 17:28 (16:28 мск) 21 февраля введен сигнал «Ковер» по городу Воткинску. Радиус 100 км», — отмечается в сообщении.

Также председатель госкомитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин написал в своем Telegram-канале о том, что в 17:20 (16:20 мск) на территории Удмуртии объявлена беспилотная опасность.

На этом фоне аэропорт Ижевска ввел временные ограничения на прием и выпуск.

21 февраля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненные польской взрывчаткой, атаковали крупный промышленный центр Удмуртии — город Воткинск. В результате удара пострадали 11 человек. В связи с усилением мер безопасности в городе отменили празднование Масленицы. В Краснодаре обломки БПЛА рухнули неподалеку от гимназии и перебили газовую трубу, травмы получил один человек. Кроме того, дрон взорвался рядом с пассажирским автобусом. В Самарской области ВСУ атаковали производственные площадки. Что известно об атаках на Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».