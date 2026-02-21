Размер шрифта
Сын Киркорова попал в одну футбольную команду с сыном Плющенко

Сын певца Киркорова Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots»
Telegram-канал «Академия 2DROTS»

Сын народного артиста России Филиппа Киркорова Мартин стал игроком футбольного клуба «2Drots». Об этом представители ФК сообщили в Telegram-канале.

«Рады приветствовать Мартина в нашей команде! Сегодня он провел свою первую тренировку», — написали представители клуба.

Вместе с 13-летним Киркоровым в молодежном составе любительской команды играет и сын продюсера Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко Александр.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе.

В октябре 2025-го Киркоров признался, что не растил своих детей в «тепличных условиях». По словам артиста, он старается уделять свободное время дочери и сыну, когда не бывал на гастролях. Певец привил детям семейные ценности и объяснил, что хорошо, а что плохо.

Ранее дочь Киркорова получила блокировку в TikTok.
 
