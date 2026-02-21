В Братиславе произошло землетрясение

Слабое землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Братиславе и в ее окрестностях. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

«Братиславу и окрестности затронуло слабое землетрясение», — говорится в сообщении.

По данным издания, магнитуда сейсмологического явления составила 4,6. Его эпицентр находился недалеко от Шаморина, на глубине около 10 км.

Пользователи социальных сетей утверждают, что землетрясение ощущалось в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени. Информации о последствиях на момент публикации не приводится.

13 февраля агентство Antara сообщило о том, что вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява извергался пять раз за сутки. Наиболее мощный выброс пепла произошел в 05:36 по местному времени (01:36 мск). Пепел поднялся на высоту до 1 тысячи метров над вершиной вулкана и распространился к северо-востоку.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Пакистане.