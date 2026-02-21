Призер Олимпиады рассказал, находится ли Коростелев в мировом топе

Бронзовый призер Олимпийских игр, дядя российского лыжника Савелия Коростелева Николай Морилов заявил, что его племянник находится в мировом топе сильнейших лыжников, передает Sport24.

Морилов отметил, что Савелий не близок, а находится прямо в мировом топе сильнейших лыжников

«Он выступал с ограниченным опытом на международных стартах, но является одним из сильнейших лыжников в мире на данный момент», — добавил Морилов.

21 февраля Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Четвертое место занял француз Тео Шели.



Ранее Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор.