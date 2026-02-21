Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Призер Олимпиады рассказал, находится ли Коростелев в мировом топе

Призер Олимпиады Морилов: Коростелев находится в мировом топе сильнейших лыжников
РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр, дядя российского лыжника Савелия Коростелева Николай Морилов заявил, что его племянник находится в мировом топе сильнейших лыжников, передает Sport24.

Морилов отметил, что Савелий не близок, а находится прямо в мировом топе сильнейших лыжников

«Он выступал с ограниченным опытом на международных стартах, но является одним из сильнейших лыжников в мире на данный момент», — добавил Морилов.

21 февраля Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Четвертое место занял француз Тео Шели.

Ранее Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!