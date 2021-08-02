Селевой поток заблокировал почти 200 человек в Кабардино-Балкарии

В Черекском районе за населенным пунктом Безенги в Кабардино-Балкарии сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альпийскому лагерю Безенги, где находятся 180 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по региону.

Отмечается, что работы по расчистке автодороги были запланированы на 6.00 мск понедельника, 2 августа. Работы будут осуществлять силы местной администрации. Восстановить движение на дороге должны к 18.00.

На место происшествия была направлена оперативная группа МЧС России. Безенги обеспечен медицинским пунктом, запасами питьевой воды и продуктами питания. В ведомстве уточнили, что туристы будут переправлены пешим способом на безопасную территорию.

Ранее синоптик предупредил о крупном граде в нескольких регионах России, в том числе в Кабардино-Балкарии.