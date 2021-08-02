В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жару в центре европейской части России, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в этой части страны в понедельник, 2 августа, прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы. По словам синоптика, этот день станет самым жарким на текущей неделе. Температура воздуха составит 29-30 градусов тепла, указал он.

Метеоролог отметил, что такая температура связана с поступлением теплых воздушных масс по западной периферии циклона.

Он добавил, что воздух будет насыщенным влагой и теплым.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что последний месяц лета будет дождливым и умеренно теплым. Специалист отметил, что «начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг».

По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа.