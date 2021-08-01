Девочку в Вологде похитил мужчина, представившийся школьницей

Следственный комитет России по Вологодской области возбудил уголовное дело по факту похищения 12-летней девочки мужчиной из Московской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия 12-летняя жительница Вологды переписывалась в социальной сети Instagram с пользователем, представившимся ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они договорились встретиться в «ближайшее время».

«Утром 30 июля на встречу с малолетней прибыл житель Московской области и убедил девочку в том, что он является родственником ее знакомой из социальной сети. Согласно доводам мужчины, он приехал в Вологду именно для того, чтобы организовать встречу девочек в Москве. В результате введенный в заблуждение ребенок, не поставив в известность своих родителей, был перевезен в Московскую область», — рассказали в СК.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили место нахождения девочки в Московской области. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В СК добавили, что подозреваемый в похищении был задержан.

С его участием производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление возможных соучастников, проверку причастности к аналогичным и иным преступлениям.

Ранее сотрудники МВД задержали женщину, которая ранее без ведома матери увела ее двухлетнюю дочь в Московской области.