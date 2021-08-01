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Организатор концертов Кашпировского оставила его без гонораров

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РИА «Новости»

Психотерапевт Анатолия Кашпировского не смог отсудить деньги за выступления у организатора Марии Предигер из-за ее банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о гастролях Кашпировского в 2017 году. Организацией выступлений, в которую входила продажа билетов, занималась Предигер. Концерты состоялись, но деньги за них психотерапевт так и не получил.

Кашпировский подал на организатора в суд, но исковое заявление не стали рассматривать. Выяснилось, что Предигер в 2019 году объявила себя банкротом и ликвидировала свою фирму.

Ранее Кашпировский подал в суд на «Первый канал», потребовав полмиллиона рублей за коллаж с котом, использованный в программе «Вечерний Ургант», но проиграл.

В настоящее время он снова судится с «Вечерним Ургантом». Содержание искового заявления неизвестно. Обращение может быть связано с выпуском «Вечернего Урганта» от 14 апреля 2020 года — в нем ведущий программы высмеял новость о том, что психотерапевт начал проводить оздоровительные сеансы через интернет.

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