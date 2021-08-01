В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей

Заместитель министра труда России Ольга Баталина заявила, что россияне могут воспользоваться помощью государства и получить средства для трудоустройства, открытия собственного дела или занятия личным подсобным хозяйством. Об этом сообщает «Российская газета» .

Она напомнила, что речь идет о сумме в 250 тыс. руб.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую», — сказала она.

Также граждане России могут получить 100 тыс. руб. на поддержку личного подсобного хозяйства, добавила Баталина.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в России в 2022 году увеличится и составит почти 12 тыс. руб., однако его размер отличается для разных категорий граждан. Для работающих взрослых этот показатель будет чуть выше, для пенсионеров – меньше. Изменилась и формула расчета – теперь прожиточный минимум высчитывают по медианному среднедушевому доходу.